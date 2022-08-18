Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Yapı Kredi 7.500 TL promosyon mu veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Emekli maaşı üzerinden promosyon almak isteyenler hangi bankanın ne kadar emekli maaşı verdiğini araştırıyor. En çok rağbet gören Yapı Kredi'nin detaylarını sizler için derledik. Emekli maaşı Yapı Kredi'ye nasıl taşınır? Yapı Kredi ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...