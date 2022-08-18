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TIMETURK / EKONOMİ / Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Yapı Kredi 7.500 TL promosyon mu veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Yapı Kredi 7.500 TL promosyon mu veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Emekli maaşı üzerinden promosyon almak isteyenler hangi bankanın ne kadar emekli maaşı verdiğini araştırıyor. En çok rağbet gören Yapı Kredi'nin detaylarını sizler için derledik. Emekli maaşı Yapı Kredi'ye nasıl taşınır? Yapı Kredi ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-08-18 11:58:12
Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri | Yapı Kredi 7.500 TL promosyon mu veriyor?

Emekli maaşı üzerinden promosyon almak isteyenler hangi bankanın ne kadar emekli maaşı verdiğini araştırıyor. En çok rağbet gören Yapı Kredi'nin detaylarını sizler için derledik. Emekli maaşı Yapı Kredi'ye nasıl taşınır? Yapı Kredi ayrıcalıkları nelerdir? İşte detaylar...

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri

Yapı Kredi 7.500 TL promosyon mu veriyor? Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan, bir aylık net geliri;

- 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL

- 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL

- 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

Faturasını Yapı Kredi'den ödeyenlere hediye!

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere 100 TL ek nakit ödül ödenir.

Emekli maaşı Yapı Kredi'ye nasıl taşınır?

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımak isteyen kişiler en yakın şubeye başvurarak talimat verebilir.

Yapı Kredi emekli avantajları

Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, ATM'lerden ücretsiz havale

Emekli maaşınızı Yapı Kredi'den almaya devam ettiğiniz sürece Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, ATM'lerden gerçekleştireceğiniz tüm Havale'ler ücretsizdir.

Yapı Kredi ATM'lerinden 5.000 TL günlük para çekme limiti

Yapı Kredi'nin geniş ATM ağından, günde 5.000 TL para çekme limitinden faydalanın.

Medline acil sağlık hizmeti üyeliği

Doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma

TL vadeli mevduatınıza 6 ay boyunca hoş geldin faizi

SGK maaşını Yapı Kredi'ye taşıyıp Bankamızdan ilk maaşını aldığı tarihten önceki 2 ay içerisinde vadeli mevduatı bulunmayan emekli müşterilerimiz kampanyadan faydalanabilmektedir.

Avantajlı faiz oranıyla Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanımı

Ücretsiz Düzenli Ödeme (EFT ve Havale) avantajı

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