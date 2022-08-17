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TIMETURK / EKONOMİ / VakıfBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Vakıfbank promosyonu ne kadar? Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor?

VakıfBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Vakıfbank promosyonu ne kadar? Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor?

VakıfBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Ayın son günlerine doğru emekli maaşını VakıfBank'a taşımak isteyenler birçok soruya yanıt arar oldu. Vakıfbank promosyonu ne kadar? Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor? Emekli promosyon günümü nasıl öğrenebilirim? Emekli maaşımı Vakıfbank' anasıl taşırım? İşte merak edilen soruların yanıtları!

39 Dakika Önce
2022-08-17 15:14:43
VakıfBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Vakıfbank promosyonu ne kadar? Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor?

Ayın son günlerine doğru emekli maaşını VakıfBank'a taşımak isteyenler birçok soruya yanıt arar oldu. Vakıfbank promosyonu ne kadar? Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor? Emekli promosyon günümü nasıl öğrenebilirim? Emekli maaşımı Vakıfbank' anasıl taşırım? İşte merak edilen soruların yanıtları!

VakıfBank emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlar;

1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL,

1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750TL,

promosyon ödemesi yapılıyor. Bu promosyon 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak veriliyor, sözleşme imzalanıyor.

Vakıfbank promosyonları ne zaman veriliyor?

Her bankada emekli promosyon ödemeleri farklılık gösterir. Bazı bankalarda sözleşme imzalandıktan 3 gün sonra promosyon ödemeleri hesaba yatırılırken, bazı bankalar maaş günlerinde promosyon ödemelerini de beraberinde hesaba yatırıyor.

Emekli promosyon günümü nasıl öğrenebilirim?

Emekli maaş müşterilerine sunulan promosyon ödemesi fırsatından hangi tarihte yararlanacağınızı; bankanızı arayarak ya da en yakın şubeye başvurarak öğrenebilirsiniz.

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Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara ayrıcalıklar!

VakıfBank ATM'lerinden günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.

Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.

Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)

Müşteri İletişim Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.

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