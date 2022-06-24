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Temmuz zammı oranı açıklandı! Bakan Nebati temmuz zammı açıklaması | Temmuzda maaşlarda yüzde kaç oranında artış yapılacak?

Temmuz zammı oranı açıklandı! Memur, emekli ve asgari ücret için zam beklentisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda maaşlarda yüzde kaç oranında artış yapılacak? Bakan Nebati temmuz zammı açıklaması...

2 Saat Önce
2022-06-24 10:47:56
Temmuz zammı oranı açıklandı! Bakan Nebati temmuz zammı açıklaması | Temmuzda maaşlarda yüzde kaç oranında artış yapılacak?

Memur, emekli ve asgari ücret için zam beklentisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda maaşlarda yüzde kaç oranında artış yapılacak?

Bakan Nebati temmuz zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi. Nebati, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak;

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.

Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Temmuzda maaşlarda yüzde kaç oranında artış yapılacak?

Bakan Nebati'nin açıklamalarına göre temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacak. Geçtiğimiz ayların enflasyon rakamı yüzde 31 olarak netleşmişti. Haziran ayı enflayon rakamlarının netleşmesinden sonra temmuz zam oranı da netleşecek.

Bakan Nebati'nin çalışmalara göre yapmış olduğu açıklamada oran yüzde 40 olarak açıklandı.

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