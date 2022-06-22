Editör maaşlarına ne kadar zam gelecek? Temmuzda internet editörlere ne kadar zam yapılacak? En düşük editör maaşı ne kadar?

Editör maaşlarına ne kadar zam gelecek? Temmuz'da internet editörlere ne kadar zam yapılacak? En düşük editör maaşı ne kadar? Her iş kolunda olduğu gibi editörler de maaşlarına zam bekliyor. Enflasyon rakamları maaşların netleşmesini sağlayacak. Peki Temmuz ayından sonra en düşük internet editörü maaşı ne kadar olacak? Editörleri yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

Editör maaşlarına ne kadar zam gelecek? Temmuz'da internet editörlere ne kadar zam yapılacak? En düşük editör maaşı ne kadar? Her iş kolunda olduğu gibi editörler de maaşlarına zam bekliyor. Enflasyon rakamları maaşların netleşmesini sağlayacak. Peki Temmuz ayından sonra en düşük internet editörü maaşı ne kadar olacak? Editörleri yüzde kaç zam yapılacak? İşe detaylar...

Editör maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Yılbaşından beri enflasyon büyük bir ivme ile yükselmeye devam ediyor. Ocak Şubat Mart Nisan ve Mayıs ayları için enflasyon rakamları belirlendi. Haziran ayının da netleşmesi ile birlikte yüzdelik oran kesinleşmiş olacak.

Maaşlara yapılacak olan yüzdelik zammın mayıs ayına kadar olan kısmı belirlendi. Haziran ayı sonunda enflasyon rakamlarının %35-40 civarı olacağı düşünülüyor.

Dolayısıyla editörlerin maaşlarına da %35-40 civarında zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra yüzdelik oran netleşmiş olacak detaylar bekleniyor...

Temmuzda internet editörlere ne kadar zam yapılacak?

Emeklisinden memuruna her iş koluna temmuz ayında zam yapılacak. İnternet editörlerine yapılacak olan zam oranı da Haziran ayı rakamlarından sonra netleşmiş olacak.

En düşük editör maaşı ne kadar?

2022 yılı en düşük editör maaşı asgari ücret olarak kayıtlarda yer alıyor. Yani işe başlamış yeni bir editör 4.253 TL maaş alıyor.

Temmuz ayında %35-40 civarında bir zam yapılırsa en düşük editör maaşına 1400 ila 1700 TL civarında bir zam uygulanmış olacak. Bu tabloya göre en düşük editör maaşı 5600 - 5900 civarında olmuş olacak.