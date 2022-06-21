Vali maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra vali maaşları ne kadar artacak? dünya genelinde ekonominin kötü olması bütün iş kollarını etkiledi. Temmuz ayında yapılacak olan ek zam oranı mesleklere göre farklılık gösteriyor. Vali maaşlarında da değişim gözlemlenecek. Peki ama vali maaşları ne kadar olacak? En düşük vali maaşı ne kadar 2022? İşte temmuz ek zam sonrası vali maaşları...

Dünya genelinde ekonominin kötü olması bütün iş kollarını etkiledi. Temmuz ayında yapılacak olan ek zam oranı mesleklere göre farklılık gösteriyor. Vali maaşlarında da değişim gözlemlenecek. Peki ama vali maaşları ne kadar olacak? En düşük vali maaşı ne kadar 2022? İşte temmuz ek zam sonrası vali maaşları...

Vali maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında ek zam oranı belli olacak. Haziran ayı sonunda kesinleşecek olan enflasyon rakamları için ortalama bir oran verilmeye başlandı.

Ekonomistlerin konuşmuş olduğu rakam %35. Eğer ay sonuna kadar enflasyon oranı büyük bir ivme kazanmazsa %35 civarında bir artış gözlemlenecek.

Vali maaşlarında da bu oran uygulanacak. Gelişmeler bekleniyor...

Temmuz ekranından sonra vali maaşları ne kadar artacak?

Enflasyon rakamlarına göre her iş kolunda %35'lik zam bekleniyor. Alınan maaşlara göre farklılık gösterecek bu oran, şimdilik net bir rakamı ifade etmiyor.

Eğer %35'lik zam direkt olarak uygulanırsa; en düşük 23.581 TL olan vali maaşı 31.834 olarak güncellenecek.

Mesleği yıllarını vermiş olan valilerin maaşlarında değişiklikler olabilir.

.