Hemşire maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı | 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?

Hemşire maaşları ne kadar artacak? enflasyon rakamları için her geçen gün farklı bir oran veriliyor. Maaşlara yansıtılacak olan bu oran tüm iş kollarında geçerli olacak. Peki ama temmuz ek zammından sonra en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak? 2022 hemşire maaşı detayları...

Hemşire maaşları ne kadar artacak? enflasyon rakamları için her geçen gün farklı bir oran veriliyor. Maaşlara yansıtılacak olan bu oran tüm iş kollarında geçerli olacak. Peki ama temmuz ek zammından sonra en düşük hemşire maaşı ne kadar olacak? 2022 hemşire maaşı detayları...

Hemşire maaşları ne kadar artacak?

Haziran ayı sonunda netleşecek olan enflasyon rakamlarıyla maaşlar artacak. Şu an için enflasyon rakamları netleşmedi.

Ekonominin durumuna göre ortalama belirlenmiş olan oran %35 ile %39 arasında değişiyor.

2022 yılı için bir hemşire en düşük 7.434 TL maaş alıyor. Haziran ayında yansıtılması beklenen %35 ile %39'luk zam yapıldığı takdirde, en düşük hemşire maaşı 10.000 ile 10.300 TL arasında değişecek.

Detaylar bekleniyor...

Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı

Her iş kolunda yapıldığı gibi hemşire maaşlarında da aynı oran yansıtılacak. Rakamların netleşmesinden sonra hemşire maaşları da netleşmiş olacak.

2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?

2022 yılı en düşük hemşire maaşı şu an için 7434 TL olarak kayıtlarda yer alıyor.

Bu en düşük maaş, bekar çocuksuz mesleğine yeni başlayan bir hemşirenin maaşıdır.

Eğer %35'lik zam yansıtılırsa en düşük hemşire maaşı 10.036 TL olarak güncellenecek.

Orhan arttıkça fiyatta artacak. Aynı şekilde diğer meslek gruplarına da aynı oranda artış sağlanacak.