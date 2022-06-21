Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? En düşük kaymakam maaşı

Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Herkesin gözü Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında yapılacak ek zam için enflasyonun netleşmesi bekleniyor. Kaymakam maaşlarında da, bir meslek kollarında olduğu gibi Temmuz ek zammı yansıtılacak. Peki zamdan sonra en düşük kaymakam maaşı ne kadar olacak? Kaymakam maaşları ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? Merak edilen soruların yanıtları...