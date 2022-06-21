Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? En düşük kaymakam maaşı
Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Herkesin gözü Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında yapılacak ek zam için enflasyonun netleşmesi bekleniyor. Kaymakam maaşlarında da, bir meslek kollarında olduğu gibi Temmuz ek zammı yansıtılacak. Peki zamdan sonra en düşük kaymakam maaşı ne kadar olacak? Kaymakam maaşları ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? Merak edilen soruların yanıtları...
2022-06-21 15:19:19
Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Herkesin gözü Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında yapılacak ek zam için enflasyonun netleşmesi bekleniyor. Kaymakam maaşlarında da, bir meslek kollarında olduğu gibi Temmuz ek zammı yansıtılacak. Peki zamdan sonra en düşük kaymakam maaşı ne kadar olacak? Kaymakam maaşları ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? Merak edilen soruların yanıtları...
Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak?
Haziran ayı enflasyon rakamları henüz belirlenmedi. Enflasyon rakamları netleştikten sonra Temmuz ayında yapılacak olan zam belli olacak.
Ekonomistler şu an için zammın %35 oranında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
Haziran ayı enflasyon rakamları ciddi bir artış göstermezse %35'lik zam uygulanacak.
Kaymakam maaşı ne kadar artacak?
Diğer iş kollarında olduğu gibi kaymakam maaşlarında da enflasyona göre %35'lik zam yapılacak. Rakamların netleşmesinden sonra bu oran direkt olarak maaşlara yansıyacak.
Eğer söylenen oran maaşlara yansıtılırsa en düşük kaymakam maaşı 14.222 TL'den 19.200 TL'ye çıkacak.
En düşük kaymakam maaşı
2022 kaymakam maaşlarına bakıldığında en düşük kaymakam maaşı 14.222 TL olarak kaydedildi.
Eğer beklenen zam uygulanırsa en düşük kaymakam maaşı 19.200 TL olarak güncellenecek..
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