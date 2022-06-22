Temmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı

Temmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak? emekli milletvekillerinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. Binlerce öğretmenin gözü öğretmenler için yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan maaş zamları için bekleyiş sürüyor. Peki öğretmen maaşlarında ne kadar artış yaşanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz ek zammı, en düşük öğretmen maaşı ve en yüksek öğretmen maaşı haberi...

Temmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak? emekli milletvekillerinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. Binlerce öğretmenin gözü öğretmenler için yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan maaş zamları için bekleyiş sürüyor. Peki öğretmen maaşlarında ne kadar artış yaşanacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz ek zammı, en düşük öğretmen maaşı ve en yüksek öğretmen maaşı haberi...

Temmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Mayıs ayına kadar olan enflasyon rakamları belirlendi. Aynı zamanda Haziran netleşmeden emekli milletvekili maaşlarının zam oranı da belirlendi. Haziran ayı sonunda netleşen enflasyon oranları ile birlikte zam oranı da belli olmuş olacak.

Emekli milletvekillerine %40.4 oranında zam yapıldı. Haziran ayı sonunda beklenen enflasyon rakamı da ortalama %35-40 arasında seyrediyor. Dolayısıyla öğretmenlere de %35-40'lık bir zam uygulanması bekleniyor.

Rakamlar netleştikten sonra öğretmen maaşları da netleşecektir.

Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Her öğretmenin almış olduğu maaş, girmiş olduğu derse ve görev aldığı yıla görev farklılık göstermekte. 2022 yılında mesleğe yeni başlayan bekar bir öğretmenin maaşı 6 bin 633 TL olarak hesabına yatırılıyordu.

Öğretmen maaşlarına %35 zam yapıldığı takdirde en düşük öğretmen maaşı 8 bin 955 TL olarak güncellenecek. Oranın artıkça fiyatta artacaktır. Dolayısıyla Haziran ayı enflasyon rakamları beklenmektedir.

En düşük öğretmen maaşı

2022 yılında bekar çocuksuz ve mesleğine yeni başlamış bir öğretmen ortalama 6600 TL maaş alıyor. Enflasyon rakamlarına ve öğretmenin çalışma yılına göre bu rakam artıyor.