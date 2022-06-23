Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zamlar her meslek grubunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde emekli milletvekillerinin zam oranı açıklandı. Peki polis memurları ne kadar zam alacak? İşte polis memuru zam oranı...

Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zamlar her meslek grubunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde emekli milletvekillerinin zam oranı açıklandı. Peki polis memurları ne kadar zam alacak? İşte polis memuru zam oranı...

Polis memuru maaşları ne kadar artacak?

Polis memuru maaşları da diğer devlet memurları gibi aynı oranda artış gösterecek. Bu oranın belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şimdiye kadarki enflasyon rakamları %31'i buldu.

Haziran ayı için öngörülen enflasyon rakamı %35-40 arasında seyrediyor. Dolayısıyla polis memuru maaşlarına da %35-40 arasında zam yapılması bekleniyor.

En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı zammından sonra 2022 yılı için en düşük polis memuru maaşı 5376 TL olarak belirlenmişti. Bu maaş göreve yeni başlamış evli olmayan polis memurlarının ücretiydi.

Eğer enflasyon rakamları ile birlikte %35 zam yapılırsa; 1881 TL yukarıda belirtilen maaşı eklenmiş olacak. Dolayısıyla en düşük polis memuru maaşı 7257 TL olarak güncellenecek.

Eğer enflasyon rakamları ile birlikte %40 zam yapılırsa; 2150 TL yukarıda belirtilen maaşa eklenmiş olacak. Bu senaryo sonunda da en düşük polis maaşı 7526 TL'ye yükselmiş olacak.

Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak?

Temmuzda diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi polis memurlarına da aynı oranda zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamları bu zam oranını belirleyecek.