DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3654 ₺

EURO

18,2871 ₺

ALTIN

1.020,52 ₺

BİST

2.576,42 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak?

Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak?

Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zamlar her meslek grubunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde emekli milletvekillerinin zam oranı açıklandı. Peki polis memurları ne kadar zam alacak? İşte polis memuru zam oranı...

2 Saat Önce
2022-06-23 13:03:50
Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak?

Polis memuru maaşları ne kadar artacak? En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak? Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zamlar her meslek grubunun gündeminde. Geçtiğimiz günlerde emekli milletvekillerinin zam oranı açıklandı. Peki polis memurları ne kadar zam alacak? İşte polis memuru zam oranı...

Polis memuru maaşları ne kadar artacak?

Polis memuru maaşları da diğer devlet memurları gibi aynı oranda artış gösterecek. Bu oranın belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şimdiye kadarki enflasyon rakamları %31'i buldu.

Haziran ayı için öngörülen enflasyon rakamı %35-40 arasında seyrediyor. Dolayısıyla polis memuru maaşlarına da %35-40 arasında zam yapılması bekleniyor.

En düşük polis memuru maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı zammından sonra 2022 yılı için en düşük polis memuru maaşı 5376 TL olarak belirlenmişti. Bu maaş göreve yeni başlamış evli olmayan polis memurlarının ücretiydi.

Eğer enflasyon rakamları ile birlikte %35 zam yapılırsa; 1881 TL yukarıda belirtilen maaşı eklenmiş olacak. Dolayısıyla en düşük polis memuru maaşı 7257 TL olarak güncellenecek.

Eğer enflasyon rakamları ile birlikte %40 zam yapılırsa; 2150 TL yukarıda belirtilen maaşa eklenmiş olacak. Bu senaryo sonunda da en düşük polis maaşı 7526 TL'ye yükselmiş olacak.

Temmuzda polislere ne kadar zam yapılacak?

Temmuzda diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi polis memurlarına da aynı oranda zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamları bu zam oranını belirleyecek.

Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?
İLİŞKİLİ HABERBaşkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?
Hemşire maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı | 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERHemşire maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı | 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?
Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu! Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu?
İLİŞKİLİ HABEREmekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu! Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu?
Temmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı
İLİŞKİLİ HABERTemmuzda öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş