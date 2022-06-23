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Vaiz maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra vaiz maaşları ne kadar olacak? En düşük vaiz maaşı

Vaiz maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Herkesin gözü temmuzda yapılacak zamlara çevrildi. Vaizlerin maaşlarında da artış yapılacak. Peki Temmuzdan sonra vaiz maaşları ne kadar, olacak ne kadar artacak? En düşük vaiz maaşı ne kadar olacak? İşte vaiz maaşlarına dair merak edilenler...

2 Saat Önce
2022-06-23 12:37:16
Vaiz maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuzdan sonra vaiz maaşları ne kadar olacak? En düşük vaiz maaşı

Herkesin gözü temmuzda yapılacak zamlara çevrildi. Vaizlerin maaşlarında da artış yapılacak. Peki Temmuzdan sonra vaiz maaşları ne kadar, olacak ne kadar artacak? En düşük vaiz maaşı ne kadar olacak? İşte vaiz maaşlarına dair merak edilenler...

Vaiz maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Eski milletvekillerine yapılan zam oranı belli oldu. Gözler diğer meslek gruplarına çevrildi.

Haziran ayı enflasyon rakamları belli olduktan sonra diğer meslek gruplarının maaş oranında belli olacak. Şu an için piyasada konuşulan 6 aylık enflasyon oranı %35-40 arasında.

Temmuzdan sonra vaiz maaşları ne kadar olacak?

Temmuzdan sonra vaiz maaşlarının netleşmesi için enflasyon sonuçları bekleniyor. Şu an için 5 aylık enflasyon rakamları %31'i gösteriyor. Haziran ayı sonunda da %35-40 olacağı düşünülüyor. Buna göre vaiz maaşlarında da aynı oranda artış yaşanacak.

En düşük vaiz maaşı

2022 yılı en düşük vaiz maaşı şu an için 6.821 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Eğer %35 oranında bir artış yapılırsa, vaiz maaşlarına 2.387 lira zam gelmiş olacak. Dolayısıyla en düşük faiz maaşı 9.208 TL olacak.

Zam oranının netleşmesi için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

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