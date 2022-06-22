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Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?

Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı? 2022 başkomiser maaşları merak ediliyor. Özellikle Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşlarının yüzde kaç artacağı tartışılıyor. Peki am en düşük başkomiser maaşı ne kadar, ne kadar oldu? Bir başkomiser ne kadar maaş alıyor? İşte başkomiser maaşlarına ilişkin son dakika haberleri...

3 Saat Önce
2022-06-22 10:37:33
Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?

Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı? 2022 başkomiser maaşları merak ediliyor. Özellikle Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşlarının yüzde kaç artacağı tartışılıyor. Peki am en düşük başkomiser maaşı ne kadar, ne kadar oldu? Bir başkomiser ne kadar maaş alıyor? İşte başkomiser maaşlarına ilişkin son dakika haberleri...

Başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Maaşlardaki net artış için enflasyon rakamları henüz netleşmedi. Fakat gündemde yapılan açıklamalara göre artış %35 oranında olacak.

Haziran ayı için büyük bir dalgalanma yaşanmadığı sürece enflasyon rakamları ortalama %35 şeklinde seyredecek.

Mayıs ayında hesaplanan toplam enflasyon rakamı %31'di.

Dolayısıyla bu rakamlara göre başkomiser maaşlarında artış yaşanacak.

En düşük başkomiser maaşının 12.779 TL olacağı öngörülüyor.

Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?

Enflasyon rakamlarında büyük bir artış yaşanmadığı takdirde başkomiser maaşları ne %35 zam yapılacak.

Şu an için bilinen en düşük başkomiser maaşı 9.466 TL olarak kayıtlarda yer alıyor. Yıllara göre bu rakam değişkenlik gösteriyor.

En düşük başkomiser maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı en düşük başkomiser maaşı 9466 TL. Eğer %35'lik zammı direkt olarak bu maaşı uygulanırsa en düşük başkomiser maaşı 12.779 TL olarak güncellenecek.

Maaşı daha fazla alan başkomiserler için yine aynı oran hesaplanarak maaş artışı gerçekleştirilecek.

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