En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi?

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyonları, göz ardı edilemeyecek derecede. Peki ama hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, ING Bank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? İşte detaylar....

Bankaların emekli promosyonları, göz ardı edilemeyecek derecede. Peki ama hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, ING Bank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? İşte detaylar....

En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Her bankanın emekli promosyon ödemeleri farklı oluyor. Sadece emekli maaşını taşıyanlara değil, bir yakınınızı da bankaya getirdiğinizde ekstra promosyon alabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra birçok bankada da emekli maaşını taşıyan kişiler için ayrıcaklıklı haklar verilmiş. İşte bankaların emekli maaşı için ödedikleri miktarlar!

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası emeklilere promosyon olarak;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VakıfBank emekli promosyonu

VakıfBank emeklilere promosyon olarak;

VakıfBank'a emekli maaşını taşıyanlara promosyon veriliyor.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri

İş Bankası emeklilere promosyon olarak;

2020/2023 dönemi için İş Bankası Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

ING Bank emekli promosyon ödemeleri

Ing Bank emeklilere promosyon olarak;

Emekli maaşını ING Bankasına taşıyan kişiye maaş tutarına göre ek koşulsuz 5.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL,



1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL,



2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Halkbank emekli promosyon ödemeleri

Halkbank emeklilere promosyon olarak;

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi HalkBank tarafından yapılacaktır.

Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri

Garanti Bankası emeklilere promosyon olarak;

Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri

Yapı Kredi emeklilere promosyon olarak

8 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 5.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

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