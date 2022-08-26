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TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? İlgiyle takip edilen The Walking Dead dizisinin 11.sezonu Netflix'te yayınlanmaya başladı. İzleyiciler ikinci sezon için araştırmalara başladı. 11.sezon kısımları kaç bölüm? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? The Walking Dead Netflix'e 11.sezon 2. ve 3. kısım ne zaman gelecek? İşte detaylar...

2 Gün Önce
2022-08-26 15:02:37
The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

İlgiyle takip edilen The Walking Dead dizisinin 11.sezonu Netflix'te yayınlanmaya başladı. İzleyiciler ikinci sezon için araştırmalara başladı. 11.sezon kısımları kaç bölüm? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? The Walking Dead Netflix'e 11.sezon 2. ve 3. kısım ne zaman gelecek? İşte detaylar...

The Walking Dead 11.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead dizisinin ilk 8 bölümlük kısmı Netflix izleyicisine sunuldu. İkinci kısım için henüz bir tarih verilmedi. Dizinin 11.sezonu 3 kısım olarak 8'er bölüm halinde yayınlanacak.

11.sezon kısımları kaç bölüm?

The Walking Dead 11. sezonun 3 kısım şeklinde part part verileceği açıklandı. Dizinin her kısımda 8 bölüm yayınlanacağı ve 24.bölümde final yapacağı biliniyor.

The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead dizisinin 12. sezonu yayınlanmayacak çünkü 11. sezonda dizinin finali yapılacak.

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