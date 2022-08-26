Bruce Willis son filmi 'Son Çıkmaz' oyuncuları | Son Çıkmaz filmi ne zaman çıkacak? Son Çıkmaz filmi konusu yönetmeni ve senaristi
Bruce Willis son filmi 'Son Çıkmaz' oyuncuları | Bruce Willis'ın başrolünde olduğu Son Çıkmaz filmine ilgi büyük. Peki ama Son Çıkmaz filmi ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi, Son Çıkmaz filmi konusu yönetmeni ve senaristi
2022-08-26 14:04:53
Bruce Willis'ın başrolünde olduğu Son Çıkmaz filmine ilgi büyük. Peki ama Son Çıkmaz filmi ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi, Son Çıkmaz filmi konusu yönetmeni ve senaristi
Bruce Willis son filmi 'Son Çıkmaz' oyuncuları
Gerilim, Aksiyon türündeki filmde; Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi oyuncular yer alıyor.
Son Çıkmaz filmi ne zaman çıkacak?
Merakla beklenen film Türkiye'de 26 Ağustos 2022 tarihinde vizyona girecek.
Son Çıkmaz filmi yönetmeni ve senaristi
Filmin yönetmenliğini Mike Burns, senaristliğini ise Bill Lawrence üstleniyor.
Son Çıkmaz filminin konusu
Wrong Place, bir uyuşturucu satıcının işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan güvenlik görevlisi Frank'in, kendisini ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.
Bruce Willis'in hastalığı ne?
Bu hastalıkta herkes ünlü aktöre demans gözüyle baktı fakat afazi beynin sol tarafındaki konuşma merkezinde meydana gelen ve birçok sebebe bağlı oluşan hasar sonucunda konuşma, konuşulanları anlama, adlandırma, okuma ve yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır..
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