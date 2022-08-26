Her beş ilaçtan biri bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaçtaki sıkıntının arttığını ve ekonomik sorunlardan dolayı birçok eczanenin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ercanlı, 'Türk Eczacılar Birliği bir eylem takvimi hazırladı. Ekim ayı içerisinde büyük bir eczacı mitingi planlanıyor' dedi.

Eczanelerde sorun her geçen gün büyüyor. Türk Eczacılar Birliği'nin Ekim ayında miting planladığını kaydeden Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Bu sistem maalesef birçok eczaneyi süreç içerisinde kapanma noktasına getirecek. Birçok meslektaşımız şimdiden mesleği bırakıyor, eczanesini devrediyor, ya da kapatıyor'' dedi ve Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre şunları söyledi:

“Beş ilaçtan birini, hastalarımıza veremiyoruz”

İlaç fiyat kararnamesi ile sıkıntının çözülmeyeceğini söyledik. Şu anda da yüzde 17 ilaç yokluğu yaşıyoruz. Beş ilaçtan birini, hastalarımıza veremiyoruz.

"Sistem tıkandı”

Bunlar da kritik öneme haiz olan ilaçlar. İlaç fiyatları şu an Euro kuru olarak 7.86'yla çarpılıyor. Reel kurla arasında çok ciddi bir uçurum var. Bizler ilacın zamlanmasını isteyen tarafta değiliz. Önemli olan halkın ilaca ulaşmasıdır. Sağlık Bakanlığı'nın ‘En ucuza alır, en ucuza getirir, en ucuz fiyatı veririm' mantığı ile sistem tıkandı.

“Eylem yapılacak”

Kamudaki binlerce eczacılarımızın da hem çalışma şartları hem özlük haklarında çok ciddi problemler var. Kamudan emekli olanlar için de durum aynı. Türk Eczacılar Birliği bir eylem takvimi hazırladı. Ekim ayı içerisinde büyük bir eczacı mitingi planlanıyor. Hiç istemeyiz ama, eczaneleri kapatma eylemine kadar gidecek bir süreci de hep birlikte yaşayabiliriz.

“Her iki eczaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya”

Bu sistem maalesef birçok eczaneyi süreç içerisinde kapatmak zorunda bırakacak. Eczaneler ekonomik anlamda bu işin yükünü çekemez durumda. Her iki eczaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya. Yasal çerçevede sesimizi sonuna kadar duyuracağız ve hakkımızı alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz.