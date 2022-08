The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead finali ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? İlgiyle takip edilen ve on sezonu geride bırakan The Walking Dead'in yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. Dizinin kaç sezon ve kaç bölüm süreceği merak konusu oldu. Peki The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? The Walking Dead finali ne zaman? The Walking Dead 11. bölüm kaç kısımdan oluşacak? İşte merak edilen detaylar...