The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? The Walking Dead finali ne zaman? The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm? İlgiyle takip edilen ve on sezonu geride bırakan The Walking Dead'in yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. Dizinin kaç sezon ve kaç bölüm süreceği merak konusu oldu. Peki The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? The Walking Dead finali ne zaman? The Walking Dead 11. bölüm kaç kısımdan oluşacak? İşte merak edilen detaylar...

İlgiyle takip edilen ve on sezonu geride bırakan The Walking Dead'in yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. Dizinin kaç sezon ve kaç bölüm süreceği merak konusu oldu. Peki The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı? The Walking Dead finali ne zaman? The Walking Dead 11. bölüm kaç kısımdan oluşacak? İşte merak edilen detaylar...

The Walking Dead 11. sezon kaç bölüm?

Geçtiğimiz gün Netfix'te 11.sezonu yayınlanan The Walking Dead dizisinin ilk kısmı 8 bölüm olarak verildi. Final yapacağı öğrenilen dizinin kaç bölüm sonra final yapacağı da merak konusu oldu. Son sezon 24 bölüm yayınlanacak.

The Walking Dead kısımlar ve bölüm sayısı

Edinillen bilgilere göre The Walking Dead 11. bölümü 3 kısım ve her kısım 8 bölüm olacak şekilde toplamda 24 bölüm yayınlanacak. İlk 8 bölüm Netflix'de yayınlandı. Diğer kısımların yayın tarihi henüz netleşmedi.

The Walking Dead finali ne zaman?

The Walking Dead dizisinin finali 24 bölüm sonunda yapılacak. İzleyicilerin merakla bekledikleri 11.sezon, The Walking Dead için final sezonu olacak.

The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan sorular arasında "The Walking Dead 12. sezon çıkacak mı?" sorusu da yer alıyordu. Dizinin 11. sezonu final olacağı için, 12.sezon çıkmayacak.