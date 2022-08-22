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The Walking Dead Netflix'e geldi mi? The Walking Dead final tarihi | The Walking Dead 11.sezon kaç bölüm?

The Walking Dead Netflix'e geldi mi? Heyecanla beklenen The Walking Dead'in son sezonu olan 11. sezonu yayımlandı. Dizinin final sezonuna ilişkin açıklamalar takip ediliyor. The Walking Dead 11.sezon kaç bölüm? The Walking Dead final tarihi yayımlandı mı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-08-22 20:19:04
The Walking Dead Netflix'e geldi mi? The Walking Dead final tarihi | The Walking Dead 11.sezon kaç bölüm?

Heyecanla beklenen The Walking Dead'in son sezonu olan 11. sezonu yayımlandı. Dizinin final sezonuna ilişkin açıklamalar takip ediliyor. The Walking Dead 11.sezon kaç bölüm? The Walking Dead final tarihi yayımlandı mı? İşte detaylar...

The Walking Dead Netflix'e geldi mi?

İlgiyle takip edilen The Walking Dead dizisinin yeni sezonu yayımlandı. Dizinin bu sezonda final yapması bekleniyor.

The Walking Dead final tarihi

Final tarihi kesinleşmese de The Walking Dead dizisinin 11. sezonda sevenleriyle yolları ayrılacak. Dizinin final sezonu 3 kısım şeklinde yayımlanacak.

The Walking Dead 11.sezon kaç bölüm?

The Walking Dead dizisinin 11. sezonunun ilk yarısı 8 bölüm olarak yayımlandı.

Serinin son sezonu olan 11. sezon, üç parça şeklinde yayınlanacak. İlk sekiz parçalık bölümü 22 Ağustos 2021 yayınlanan dizinin, ikinci sekiz parçalık bölümü iste 20 Şubat 2022'de yayınlanmaya başladı. Dizinin son sekiz parçalık bölümü ise 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak.

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