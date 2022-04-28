Ankara bayram namazı saat kaçta 2022? Ankara'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramında en sık araştırılan konular arasında 'Ramazan bayramı namazı vakitleri' yer alıyor. Peki hangi ilde ne zaman bayram namazı kılınacak? Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ezan vakitleri...