Ankara bayram namazı saat kaçta 2022? Ankara'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Ankara bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramında en sık araştırılan konular arasında 'Ramazan bayramı namazı vakitleri' yer alıyor. Peki hangi ilde ne zaman bayram namazı kılınacak? Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ezan vakitleri...
2022-04-28 15:03:31
Ramazan bayramında en sık araştırılan konular arasında "Ramazan bayramı namazı vakitleri" yer alıyor. Peki hangi ilde ne zaman bayram namazı kılınacak? Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ezan vakitleri...
Ankara bayram namazı saat kaçta 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Yayımlanan takvime göre Ankara'da 2022 Ramazan bayramı namazı 06.20'de kılınacak.
Ankara 1 haftalık namaz vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bir haftalık namaz vakitleri aşağıdaki gibi yer alıyor.
Hangi ilde Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak?
"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22." .
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