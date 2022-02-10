Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı

Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımını sizler için derledik. Peki ama tutmaç çorbası hangi malzemelerle yapılır? Pişirme, ön hazırlık, kaynatma ve servisi nasıl yapılır? İşte bütün ayrıntılarıyla tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımını sizler için derledik. Peki ama tutmaç çorbası hangi malzemelerle yapılır? Pişirme, ön hazırlık, kaynatma ve servisi nasıl yapılır? İşte bütün ayrıntılarıyla tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tutmaç tarifi

Tuz.

2 yemek kaşığı un,

1/2 limonun suyu,

1 yumurta sarısı,

4 yemek kaşığı yoğurt,

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 diş sarımsak,

1 adet soğan,

1 su bardağı erişte,

1 su bardağı yeşil mercimek,

Öncelikle mercimeği tenceresiye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tam diriliğini kaybetmeden yarım yumuşayana kadar haşlayın.

Daha sonra ayrı bir tencerede sıvı yağı kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine sarımsağı rendeleyip ekleyip karıştırmaya devam edin.

6 su bardağı sıcak su, erişte ve süzdüğünüz mercimeği ekleyin ve erişteyle mercimek yumuşayana kadar pişirin.

İçerisine; terbiyesi için ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu ve unu çırpıp içerisine tenceredeki karışımdan ilave edin. Isıyı dengeleyin.

Terbiyeyi çorba tenceresine ekleyip hızlıca karıştırın. Hızlı karıştırarak koyulaşana kadar bırakmadan kaynatın. Tuzunu ilave edin.

Üzerini kapatmayı kesilebilir. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.

Dilerseniz üzerine nane ve tereyağından sos yapın.

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