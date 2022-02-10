DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de son 24 saatte 3 bin 239 can kaybı
Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı
Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? (11 Şubat Perşembe)
Bülent Ersoy'un en acı günü | Ersoy son çınarını yitirdi!
Türkiye'nin en kapsamlı oyun geliştirici okulu başlıyor!
Almanya iş başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı meslekleri hangileri? Almanya işçi alımı başvurusu nereye yapılır?
Amazon The Lord of the Rings film ve oyun haklarını satın mı aldı ?
Erdoğan Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü
ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hangi dizide oynuyor?
İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu
Mardin’de gezilmesi gereken yerler nelerdir? Mardin’e ait meşhur yemekler nelerdir?
Taşeron kadro 2022 | Taşeron karayolları işçilere kadro verilecek mi? KİT taşeron işçiler kadroya alınacak mı?
'Özgürlük konvoyu' Brüksel'de de yasaklandı
MSB'den 'Ayşenur Arslan'a tepki

TIMETURK / KADIN & AİLE / Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı

Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı

Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımını sizler için derledik. Peki ama tutmaç çorbası hangi malzemelerle yapılır? Pişirme, ön hazırlık, kaynatma ve servisi nasıl yapılır? İşte bütün ayrıntılarıyla tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...

35 Dakika Önce
2022-02-10 17:31:00
Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımı

Tutmaç çorbası tarifi | Değişik ve farklı tarif arayanlar için tutmaç malzemeleri ve yapımını sizler için derledik. Peki ama tutmaç çorbası hangi malzemelerle yapılır? Pişirme, ön hazırlık, kaynatma ve servisi nasıl yapılır? İşte bütün ayrıntılarıyla tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tutmaç tarifi

  • Tuz.
  • 2 yemek kaşığı un,
  • 1/2 limonun suyu,
  • 1 yumurta sarısı,
  • 4 yemek kaşığı yoğurt,
  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ,
  • 1 diş sarımsak,
  • 1 adet soğan,
  • 1 su bardağı erişte,
  • 1 su bardağı yeşil mercimek,

Öncelikle mercimeği tenceresiye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tam diriliğini kaybetmeden yarım yumuşayana kadar haşlayın.

Daha sonra ayrı bir tencerede sıvı yağı kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine sarımsağı rendeleyip ekleyip karıştırmaya devam edin.

6 su bardağı sıcak su, erişte ve süzdüğünüz mercimeği ekleyin ve erişteyle mercimek yumuşayana kadar pişirin.

İçerisine; terbiyesi için ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu ve unu çırpıp içerisine tenceredeki karışımdan ilave edin. Isıyı dengeleyin.

Terbiyeyi çorba tenceresine ekleyip hızlıca karıştırın. Hızlı karıştırarak koyulaşana kadar bırakmadan kaynatın. Tuzunu ilave edin.

Üzerini kapatmayı kesilebilir. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.

Dilerseniz üzerine nane ve tereyağından sos yapın.

İlgili Yazılar;

Chesecake tarifi için TIKLAYINIZ...

Tuzlu kurbaiye tarifi için TIKLAYINIZ...

Ramazan pidesi tarifi için TIKLAYINIZ... .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş