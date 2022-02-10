Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? (11 Şubat Perşembe) Yoğun kar yağışları nedeniyle pek çok ilimizde ve ilçemizde okullar tatil edildi. Ülkemiz bir süredir yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kayseri'de de 10 Şubat günü yoğun kar yağışı yaşanmıştı. Kar yağışları nedeniyle 10 Şubat günü Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde okullar 1 gün tatil edilmişti. Peki Kayseri'de 11 Şubat'ta okullar tatil edilir mi?

Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? (11 Şubat Perşembe) Yoğun kar yağışları nedeniyle pek çok ilimizde ve ilçemizde okullar tatil edildi. Ülkemiz bir süredir yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kayseri'de de 10 Şubat günü yoğun kar yağışı yaşanmıştı. Kar yağışları nedeniyle 10 Şubat günü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde okullar 1 gün tatil edilmişti. Peki Kayseri'de 11 Şubat'ta okullar tatil edilir mi?

Yoğun kar yağışları nedeniyle ülkemizde pek çok ilde okullar tatil edildi. Yaşanan yoğun kar yağışları ana yolların ve sokak yollarının kapanmasına neden oluyor. Böyle olunca da vatandaşlar işlerine ve okullarına gidemez oldu. Kayseri'de de kar yağışları etkisini gösteriyor. Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki 11 Şubat Cuma Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de yarın (11 Şubat) okullar tatil mi?

Kayseri'de 10 Şubat için kar tatili duyurusu gelmişti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 Şubat için eğitime 1 gün ara verilmişti. Ancak 11 Şubat'ta Kayseri'de kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kayseri'de yarın okul var mı?

Kayseri'de okulların tatil edilmesine Kayseri Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe baazlı okul tatillerine kaymakamlıklar karar veriyor. Kayseri okul tatilleri ile ilgili son gelişmeleri valilik ve kaymakamlık duyurularını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Kayseri 11 Şubat hava durumu

Kayseri'de havalar soğuk seyredecek. Kar yağışı beklenmeyen Kayseri'de sisli bir gün bekleniyor. Kayseri'de hava scaıklıkları 11 Şubat'ta -8 dereceye kadar düşecek.