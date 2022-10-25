Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı malzemeleri ve yapım aşaması

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı oldukça nazik ve püf noktaları fazla olan bir tatlı. Fakat evde yapılmayacak bir tatlı değil. Dileyen herkes bu tarifi uygulayarak evde tulumba tatlısını yapabilir. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve yapım aşaması.

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı oldukça nazik ve püf noktaları fazla olan bir tatlı. Fakat evde yapılmayacak bir tatlı değil. Dileyen herkes bu tarifi uygulayarak evde tulumba tatlısını yapabilir. İşte tulumba tatlısı malzemeleri ve yapım aşaması.

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı sirke



Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker + 2 yemek kaşığı

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Kızartmak için:

3 su bardağı ayçiçek yağı

Tulumba tatlısı için öncelikle şerbetin hazırlanması gerekir. Tatlının şerbeti için; su ve toz şekeri tencereye alıp iyice karıştırın. 10-15 dakika kadar kaynatın limon suyunu ekledikten sonra bir taşım daha kaynatıp kenara alın.

Tulumba hamuru için; Bir tencerede su, toz şeker tuz ve tereyağını eritin, karıştırın. Daha sonra içerisine unu ilave edip kavurmaya devam edin. Hamur yavaş yavaş toparlanacaktır. Sert ve yapışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın. Ununu yakmadan homojen ve pürüzsüz olduğunda ocaktan alın ve soğuması için kenara bırakın.

Ilınmış ve ilk sıcağı çıkmış olan hamurun içerisine yumurtaları tek tek kırarak karıştırın. İlk etapta parça parça olabilir fakat karıştırdıkça kıvamı oturacak ve birleşecektir. Son olarak irmik ve nişastayı da hamura ilave edip karıştırın.

Tulumbayı pişirmek için 2-3 santim kalınlığındaki Yıldız ucu sıkma torbasına yerleştirin. Soğumuş olan hamuru sıkma torbasına boşaltın ve sıkıştırın.

Bir kenarda ayçiçek yağını derin ve geniş bir tencereye alıp, kızgın olmayan soğuk ya hamurdan küçük küçük parçalar sıkarak bırakın. Renk alana kadar kızarttığınız hamurları, soğutmuş olduğunuz şerbete çıkartın.

Şerbeti çekmesi için, karıştırarak alt üst yaptıktan sonra, birkaç dakika bekletin ve kenara alın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrar edin. Bu noktada dikkat edilmesi gereken yer, yağın yeniden soğutulması, şerbetin soğuk tutulması gerekir.

Tulumbanın püf noktası nedir?

Tulumbanın en önemli noktası soğuk ya hamurun sıkılması ve kızardıktan sonra soğuk şerbete atılmasıdır.