Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''başörtüsü'' sitemi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener 'başörtüsü' tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HalkTV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği "başörtüsü" tartışmasına ilişkin “Bence gerek yoktu” değerlendirmesinde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"4 Parti Millet İttifakı'nı kurduk ve Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetti.

Cumhurbaşkanının vatandaşlarına 'sürtük' dediği bir ülkede dışarıda başlamak üzere her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke.

(Eşini kaybetmiş, 18 yaş altında 3 çocuğu olan kadınlara konut kampanyası) Mantık doğru ama 3 çocuk şartı yanlış. 1 çocuklu kocasını kaybetmiş bir kadına niye yok? Bu çok büyük bir ayrımcılıktır. Ya burada bir dümen var. Seçime dair bir dümen var. 3 çocuk ve üstü kadın sayısı muhtemelen az ve 300 bin TL veriyoruz diyerek dümen var ya da gerçekten Sayın Erdoğan'ın kadınların çocuk doğurmasına dair hüküm cümleleri var, talimatları var. Eşini kaybetmiş bütün kadınlara bu yardımın yapılması lazım. Bugün 1 milyon liradan aşağı ev yok.

Tutumuna söyleyecek sözüm yok. o bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize vekili başkanı açılım yapmayın dedi. Hepimiz bir Kürt kadın alalım dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa.

Cumhuriyet bize eğitimde fırsat eşitliği sundu. Parası varsa okutulan bir ülke haline döndük. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu. Referandum yerine sandık gelsin." .