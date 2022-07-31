Ökse otu faydaları | Ökse otu ne işe yarar? Ökse otu nasıl ve nerede kullanılır?

Ökse otu faydaları | Yüzyıllar öncesinde kullanılmaya başlanan ve hala günümüzde birçok hastalık için takviye olarak kullanılan ökse otunun birçok yararı var. Peki ökse otu ne işe yarar? Ökse otu nasıl ve nerede kullanılır? Ökse otu çayı nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yüzyıllar öncesinde kullanılmaya başlanan ve hala günümüzde birçok hastalık için takviye olarak kullanılan ökse otunun birçok yararı var. Peki ökse otu ne işe yarar? Ökse otu nasıl ve nerede kullanılır? Ökse otu çayı nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ökse otu faydaları

Ökse otu geçmişten günümüze sıklıkla kullanılan bir bitki. Fakat tanelerinin tüketilmemesi gerekiyor. Yapraklarıyla binbir derde deva olan ökse otunun yararları, aşağıdaki gibi...

Bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

Kanserli hücrelerin yayılmasını önler.

Kemoterapi sonrasında hastaların durumunu hafifletmeye yardımcı olur.

Hipertansiyonu azaltır. Bu sayede kalp krizi ve felç riskini düşürür.

Tansiyonun düşmesine de yardımcı olur.

Kan şekerini düşürür ve insülin üretimini yönetir. Bu yüzden diyabet hastalarına önerilen bitkilerden biridir.

Eklem ağrılarını azaltır.

Mide ağrılarını giderir, sindirimin rahatlamasına yardımcı olur.

Solunum yollarındaki tahrişi azaltır. Kuru öksürük, bronşit ve boğaz ağrısı tedavisinde kullanılır.

Stres, depresyon, uykusuzluk ve anksiyeteye karşı etkilidir.

Huzursuzluğu giderir. Vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Sinir sistemini yatıştırır.

Regl döneminde ağrı ve krampları azaltır, gerginliğe iyi gelir.

Ökse otu ne işe yarar?

Mide ağrılarını giderir, sindirimin rahatlamasına yardımcı olur. Solunum yollarındaki tahrişi azaltır. Kuru öksürük, bronşit ve boğaz ağrısı tedavisinde kullanılır. Stres, depresyon, uykusuzluk ve anksiyeteye karşı etkilidir.

Ökse otu çayı nasıl yapılır?

Bir fincan kadar kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ökse otunu yaprakları ve sapları dahil olacak şekilde koyun. Ağzını kapatın ve demlenmesi için 5-8 dakika kadar bekletin.

Demlendikten sonra süzgeç yardımıyla bardağa aktarın.

Ökse otu zehirli mi?

Ökse otunun meyveleri zehirlidir. Bu yüzden kesinlikle tüketilmemelidir. Çay yapımında kullanılan kısımlar yaprakları ve dallarıdır.

Hamilelerin ve emzirme dönemindeki annelerin bir uzmana danışması gerekmektedir.