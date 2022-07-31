Aile Destek paraları yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?

Aile Destek paraları yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında 12 ay sürecek destek ödemeleri vermeyi planlıyor. Ödemeler kişi başı 5.400 TL - 7.200 TL civarında değişkenlik gösteriyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında 12 ay sürecek destek ödemeleri vermeyi planlıyor. Ödemeler kişi başı 5.400 TL - 7.200 TL civarında değişkenlik gösteriyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Aile Destek paraları yattı mı?

Aile Destek Programı'na başvuru yapan vatandaşlardan hak kazananların ilk ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü başladı.

Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı ödemelerinin miiktarı sorusuna; "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" açıklamasını yaptı. .