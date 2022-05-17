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TIMETURK / KADIN & AİLE / Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır? Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir?

Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır? Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir?

Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır? Doğal tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan nane yağının faydaları ve zararları araştırılıyor. Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-17 09:37:37
Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır? Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir?

Doğal tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan nane yağının faydaları ve zararları araştırılıyor. Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir? İşte detaylar...

Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır?

Nane yağının cilt ve saça birçok etkisi vardır. Kremlerin ve şampuanların içerisine karıştırılmasının yanı sıra, gıda olarak tüketilebilen nane yağını yemeklerde de kullanılabilir.

Yemeklerde kullanıldığında sindirimi kolaylaştırır. Baş bölgesine masaj yağıldığında baş ağrısını giderir. Cilt için karıştırılarak kullanıldığında parlaklık vererek kızarıklıkları giderir.

Nane yağının faydaları

Nane yağı düzenli ve dozunda kullanıldığında birçok yararı vardır.

- Cildi besler.

- Masaj yapıldığında baş ağrısını giderir.

- Yanık lekelerinin giderilmesinde yardımcı rol oynar.

- Cilt lekelerini ve kızarıklıkları giderir.

- Cildi parlatır.

- Cildin pürüzsüz olmasını sağlar.

- Şampuana eklendiğinde gözenekleri temizler ve parlaklık verir.

- Cilde aydınlık ve sağlıklı görüntü verir.

Nane yağı nereye sürülür?

Nane yağı vücutta her bölgeye sürülebilir. Fakat keskin olduğu için krem ve şampuan gibi kullanılan ürünlerin içerisine 1-2 damla eklemek daha iyi bir seçenek oalcaktır.

Baş bölgesine sürüldüğünde baş ağrısı giderilir. Genel olarak ağrıyan bölgelerde direkt olarak uygulanabilir ve ağrıyı azaltır.

Cildi temizler ve ışıltı verir.

Şampuana eklendiğinde derinlemesine temizlik, ışıltı ve parlaklık verir.

Nane yağının zararları nelerdir?

Nane yağının fazla tüketimi sindirim sorunlarını beraberinde getirebilir.

Bazı bünyelerde alerjen tepkilere sebep olacağı için döküntü ve baş dönmesi ile karşılaşılabilir.

Nane yağı nasıl tüketilir?

Sıcak bir bardak suyun içerisine 1-2 damla nane yağı damlatılarak tüketilebilir.

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