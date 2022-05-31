Evde kahvaltılık acuka nasıl yapılır? Acuka baharatının içinde ne var? Biber salçasından tam ölçülü acuka tarifi

Evde kahvaltılık acuka nasıl yapılır? Son dönemlerde popülerleşen, kahvaltı ve akşam yemeklerinde sos olarak kullanılan acukanın tarifini sizler için derledik. Peki ama biber ve domates salçasının uyumuyla güzel bir sosa dönüşen acukayı damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Peki ama acukanın ölçüsü nedir? Acuka baharatının içinde ne var? Biber salçasından tam ölçülü acuka tarifi...

Son dönemlerde popülerleşen, kahvaltı ve akşam yemeklerinde sos olarak kullanılan acukanın tarifini sizler için derledik. Peki ama biber ve domates salçasının uyumuyla güzel bir sosa dönüşen acukayı damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Peki ama acukanın ölçüsü nedir? Acuka baharatının içinde ne var? Biber salçasından tam ölçülü acuka tarifi...

Evde kahvaltılık acuka nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı galeta unu

6 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

dilediğiniz baharatlarla da çeşitlendirebilirsiniz.

Öncelikle salçaları derin bir kaba alın ve içerisine yağı dökün. Salçaların açılmasını sağlayıp homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Son olarak diğer malzemeleri karıştırıp cam şişelere aktarın.

Acuka baharatının içinde ne var?

Hazır oalrak satılan acuka baharat karışımlarını içerisinde; Kekik, nane, karabiber, kimyon, kişniş, yenibahar, beştürlü, pulbiber gibi baharatlar oluyo. Fakat değişkenlik gösterebiliyor.

Siz dilediğiniz baharatları kullanarak damak tadınıza uygun bir acuka yapabilirsiniz.