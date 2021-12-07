Kozalak reçelinin faydaları nelerdir? Kozalak reçeli nasıl tüketilir?

Son zamanların popüler yiyeceklerinden biri olan kozalak reçeli hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kış aylarında birçok korouyucuözelliği sayesinde sıklıkla tercih edilen kozalak reçeli nasıl yapılır ve nasıl tüketilir? Kozalak reçeli faydaları nelerdir? Kozalak şurubu günde kaç kez kullanılmalıdır? İşte merak edilen detaylar...

Kozalak reçeli Rusya ve çevresinde bilinen ve sık tüketilen bir besin. Birçok faydası bulunan kozalak reçelinin vakti gelmişken sizler için de tarifini ve kozalak reçeli faydalarını derledik.

Kozalak Reçelinin Faydaları Nelerdir?

- Solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde rol oynar. Öksürme, astım, bronşit ve rahatsız edici balgam gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur.

- Akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Nefes alış-verişi rahatlatır.

- Bağışıklık ve vücut direncini artırır.

- Saç kökleri ve saç tellerinin güçlenmesini sağlar.

- Stresi azaltır ve rahatlatır.

- Antibakteriyel özelliği sayesinde iltihap gidermeye yardımcı olur.

- Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

- Direnç artırır.

- Kan dolaşımının dengelenmesini sağlar.

- Vücuttaki doku hasarlarının onarılmasında yardımcıdır.

- Ağız içerisindeki bakteriyi öldürür ve diş eti rahatsızlıklarını giderir.

- İdrar yolundaki yanmalarda rahatlama sağlar.

Kozalak Reçeli Nasıl Tüketilir?

Kozalak reçelini kahvaltılarda direkt olarak tüketebileceğiniz gibi, sıcak suya ilave ederek çay gibi de içebilirsiniz. Bunun yanı sıra meyvelerle karıştırıp ya da kurabiyelerin içerisine ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Kozalak Reçeli Nasıl Yapılır?

30 adet orta boy açılmamış kozalak

2 litre su

1,5 kilogram şeker

2 çay kaşığı limon tuzu

6 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Kozalakları bir gün boyunca suda bekletin. Ertesi gün kaynar suyla iyice tozları akana kadar yıkayın.

Tencere içerisine kozalakları alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Harlı ateşte kaynatmaya başlayın. 3 Kez taşacak gibi olduğunda artık arınmış demektir ve alıp süzün.

Reçel yapacağınız tencereye kozalakları ve içme suyunu alıp kısık ateşte kaynatın.

Üzerine şekerini ilave edip, kıvam alıncaya kadar ara sıra karıştırarak kaynatın.

Son işlem olarak limon tuzu ve limonu ilave edip 15 - 20 dakika kadar kaynatın.

Kıvamı bala dönüşünce ocaktan alın.

Kozalak Şurubu Günde Kaç Kez Kullanılmalıdır?

Her besinde olduğu gibi bu besinin de fazla tüketilmesi zararlı sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla günde iki veya üç defa tüketmek yeterli olacaktır. Miktarı da günlük tüketiminize bağlı olarak 2-3 yemek kaşığını geçmemelidir. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa bir uzmana danıştıktan sonra tüketmenizde fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.