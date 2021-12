Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Türkiye'ye önemli döviz girdisi sunan yaş meyve ve sebze sektörü temsilcileri, pazar yelpazesini genişleterek daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Eldeki pazarları korumanın yanı sıra farklı ülkelere ihracatı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Sin, Türkiye'nin yaş sebze meyve sektöründe önemli ülke olduğunu belirtti.

Sin, yılın ilk 11 ayında Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna'ya ihracatın öne çıktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürün destinasyonunuzu ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi. Bizim de hedefimiz eldeki pazarları koruyarak üstüne koyabilmek. Hep bunun arayışı içinde olduk, bundan sonra da aynı arayış içinde olacağız. Umarım daha güzel neticeler alırız. Devletin yaş sebze meyve alanında zirai karantina anlaşmalarının görüşmeleri devam eden ülkeler var, biten ülkeler var. Tabii biz bu sürecin bir an önce bitmesini, bir an önce hızlanmasını ve sonuçlanmasını istiyoruz. Her zaman pazar çeşitliliğine ihtiyacımız var çünkü dünyada jeopolitik ve değişik nedenlerden dolayı bazı ülkelerde sıkıntı yaşanabiliyor. Onun için burada alternatif pazar her zaman önemlidir ve alternatif pazar arayışına devam edeceğiz."

"Ülkemiz coğrafi konumu dolayısıyla avantajlı"

Sin, ihracatta ürün çeşitliliği, kalitesi ve izlenebilirliğinin önemine işaret ederek, bu konuda da Türk üreticisinin ve ihracatçısının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunun görüldüğünü aktaran Sin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kovid-19 sürecinde bütün dünyada enerji ve gıda fiyatları inanılmaz arttı. Bunların tedariklerinde de sıkıntılar yaşandı. Tedarik zincirinin kırıldığı anlar oldu. Bizim ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına ulaşmada bir avantajı var. İhracatçılarımız da en iyi şekilde yani en zor şartlarda bile seferberlik anlayışıyla çalıştılar ve ben burada katkı veren bütün ihracatçılarımıza, emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Yaş meyve sebze 11 ayda en çok Rusya'ya gönderildi

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 324 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 15 artışla 2 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 63,86'sına denk gelen 1 milyar 707 milyon dolarlık kısmı Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Rusya'ya 872 milyon 373 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeyi 269 milyon 594 bin dolarla Almanya, 205 milyon 843 bin dolarla Irak, 185 milyon 840 bin dolarla Romanya ve 173 milyon 688 bin dolarla Ukrayna takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'ya dış satım yüzde 12, Almanya'ya yüzde 15, Irak'a yüzde 18, Romanya'ya yüzde 26, Ukrayna'ya da yüzde 15 arttı.

