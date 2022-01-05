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Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 30 Aralık'ta arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan hemşire Batuhan Yiğit'in (23), ormanda boğazı kesilmiş olarak cansız bedeni bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-05 17:28:18
Kayıp hemşire Batuhan'ın boğazı kesik cesedi bulundu

Yiğit'in 5 günlük olduğu tahmin edilen cesedinin yanında falçata ve çantasında da intihar notu bulundu. Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam olduğunda ise eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Batuhan Yiğit'in kaybolmasından 6 gün sonra motosikletli 'Yunus' timleri, Aktepe Mahallesi'ndeki orman alanında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, ormandaki dere yatağında Yiğit'in boğazı kesilmiş cesedini buldu. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Yiğit'in acı haberini alıp, bölgeye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, Yiğit'in cansız bedeninin yanında falçata ile çantasının içinde intihar notu buldu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Soruşturma sürerken, 5 gün önce öldüğü sanılan Batuhan Yiğit'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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