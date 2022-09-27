Bisiklet yağı lekesi nasıl çıkar? Gres yağı kumaştan nasıl çıkarılır? Bisiklet yağı kumaştan çıkar mı? Kıyafetine yağ bulaşan kişilerin merakla araştırdığı konuların başında gelen soruların yanıtları sizler için derledik. Peki ama kıyafetteki bisiklet ya da gres yağı nasıl çıkartılır? İşte kıyafetten yağ sökücü işlemler...

Bisiklet yağı lekesi nasıl çıkar? Gres yağı kumaştan nasıl çıkarılır? Bisiklet yağı kumaştan çıkar mı? Kıyafetine yağ bulaşan kişilerin merakla araştırdığı konuların başında gelen soruların yanıtları sizler için derledik. Peki ama kıyafetteki bisiklet ya da gres yağı nasıl çıkartılır? İşte kıyafetten yağ sökücü işlemler...

Bisiklet yağı lekesi nasıl çıkar?

Bisiklet yağı lekesinden kurtulmak imkansız değildir. Fakat belli başlı adımları takip etmeniz gerekir.

1) İlk yapılması gereken adım lekeye aniden müdahale etmek olacaktır. Yağın fazlalığını bir peçete ya da sert bir cisimle kıyafetin üzerinden alın.

2) Temizlemiş olduğunuz alanı düz bir zemine yerleştirin. Mümkünse eşyayı tek kat olarak serin, arka katına da yağın bulaşmasını önlemiş olursunuz.

3) Yağ lekesinin üzerine bir miktar bulaşık deterjanı dökün. Temiz bir diş fırçası ile ovalaya başlayın.

4) Daha sonra ortalama aynı miktarlarda karbonat ekleyin ve ovalamaya devam edin. Bir macun kıvamında dönüşecektir ovalandıkça yağ çözülecektir.

5) İşlem bittikten sonra ılık su ile kumaşı durulayın. Fakat her kumaş her sıcaklığa uygun olmadığı için kıyafetinizin kaldırabileceği ılıklıkta bir su derecesi seçmeniz gerekir.

6) Tüm işlemler bittikten sonra kıyafeti çamaşır makinesine atıp yıkamalısınız. Eğer çok yağ lekesi çok kurudu ve yağlı kaldıysa, işlemi bir kere daha yaptıktan sonra makineye atabilirsiniz.

Kurumuş gres yağı lekesi

Bulaşık deterjanı ve karbonatla makine yağı, gres yağı kumaş üzerinden çıkabilir. Fakat her kumaş bu işlem için uygun olmayabilir ya da her kurumuş gres yağı bu işlemle çıkmayabilir. Kurumuş olan yağın çıkarılması için uygulanacak işlemlerin başında mısır nişastası ya da pudra gelmektedir.

Temiz bir diş fırçasıyla mısır nişastası ya da pudrayı ovaladıktan sonra deterjan dökerek aynı işlemleri kumaşa tekrar uygulayın. Fakat yine dikkat edilmesi gereken nokta her kumaş için uygulanacak sıcaklık aynı değildir. Suyun ılık olmasına dikkat edin.