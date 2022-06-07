Karbonat ve limon suyuyla neden çamaşır makinesi temizlenmez? Doğru makine temizliği nasıl olmalıdır?

Karbonat ve limon suyuyla neden çamaşır makinesi temizlenmez? Çamaşır makinesi temizliği hakkında birçok kirli bilgi paylaşılıyor. Sadece çamaşır makinesi için değil, temizlik hakkında asit ve baz karışımlarının etkili olacağı söylenerek bu konu her alanda konuşuluyor. Peki ama doğru makine temizliği nasıl olmalıdır? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir, nasıl temizlenmez? İşte merak edilen detaylar...

Çamaşır makinesi temizliği hakkında birçok kirli bilgi paylaşılıyor. Sadece çamaşır makinesi için değil, temizlik hakkında asit ve baz karışımlarının etkili olacağı söylenerek bu konu her alanda konuşuluyor. Peki ama doğru makine temizliği nasıl olmalıdır? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir, nasıl temizlenmez? İşte merak edilen detaylar...

Karbonat ve limon suyuyla neden çamaşır makinesi temizlenmez?

Çamaşır makinesi temizliğini doğal yollarlayapmak mümkün. Özellikle yumuşatıcıların bile cildimize sakıncalı olduğunu bildiğimiz bir dönemde, kimyasallarla temizlik yapmak yerine, doğal temizlik malzemeleri kullanılabilir.

Karbonat ve limon suyu, yapıları gereği etkileşime girip, etkilerini kaybederler. Kısacası doğru olmayan bir yöntemle makine temizlemek, iyi bir sonuç vermeyecektir.

Doğal kireç sökücü malzeme, limon tuzudur. Demlik içleri, kettle, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve bilimum elektronik aletler için gönülrahatlığıyla kullanılabilecek bir malzemedir.

Doğru makine temizliği nasıl olmalıdır?

Her kullanım sonrasında makinenizin kapağını açık bırakarak havalandırın. Deterjan gözünü muhakkak çıkararak yıkayın ve kurulayın.

Bunun yanı sıra lastikleri nemli bir bezle her defasında silmeye çalışın. Küçük görünen bu işlemlerin tümü, makinenin ömrünü uzatacak ve çamaşırların temiz kokmasını sağlayacaktır.

Makine temizliği için de 3-4 ayda bir olacak şekilde kazan temizliği-yıkaması yapın. Eğer doğal yöntemleri tercih ediyorsanız, llimon tuzuyla temizlemelisiniz. Detaylı bilgi aşağıdaki "Çamaşır makinesi kireci nasıl sökülür?" haberinde yer almaktadır.