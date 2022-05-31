Çamaşır makinesi kireci nasıl sökülür? Limon tuzu ile çamaşır makinesi kireci sökme | Doğal çamaşır makinesi kireç sökücüsü

Çamaşır makinesi kireci nasıl sökülür? Suların kireçli olmasından dolayı çamaşır makinelerinde zamanla kireç oluşuyor. Kıyafetlerin güzel yıkanamaması veya güzel kokmaması gibi sorunlar kireç nedeniyle oluyor. Peki ama makinedeki kireç doğal yollarla nasıl çözülür? Limon tuzu ile çamaşır makinesi kireci sökme nasıl yapılır? Doğal çamaşır makinesi kireç sökücüsü...

Suların kireçli olmasından dolayı çamaşır makinelerinde zamanla kireç oluşuyor. Kıyafetlerin güzel yıkanamaması veya güzel kokmaması gibi sorunlar kireç nedeniyle oluyor. Peki ama makinedeki kireç doğal yollarla nasıl çözülür? Limon tuzu ile çamaşır makinesi kireci sökme nasıl yapılır? Doğal çamaşır makinesi kireç sökücüsü...

Çamaşır makinesi kireci nasıl sökülür?

Öncelikle çamaşır makinenizin lastiklerini ve deterjan gözünü her yıkamada temizlemeniz gerektiğini unutmayın.

Çamaşır makinesinin kirecini önlemek için de bir çay bardağı kadar limon tuzunu; yarısını makinenin içine, yarısını da deterjan bölmesine koyun ve makinenizi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

İçerisine bir bez atarsanız temizlemesi daha kolay olacaktır.

Limon tuzu en doğal kireç sökücülerin başında geliyor. Kıyafet gibi hassas ürünler için de doğal bir temizleyici kullanmakta fayda var.

Limon tuzuyla çamaşır makinesi temziliği ne kadar sürede yapılmalıdır?

Çamaşır makinesinin kullanım sıklığına göre değişiklik gösterse de 3 ayda bir kez limon tuzu ile çamaşır makinesi temizliği yapılmalıdır.

Çamaşır makinesi temizliği yapılmazsa ne olur?

Makine temizliği;

- Kıyafetlerin güzel kokmasını ve daha güzel yıkanmasını sağlar.

- Makinenin aksamlarının daha temiz, dolayısıyla daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

- Su tasarrufu sağlar.