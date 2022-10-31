Acuka hangi salçadan yapılır? Salçalı kahvaltılık kolay acuka tarifi

Acuka hangi salçadan yapılır? Son 10 yıldır kahvaltılarımızı süsleyen acukanın kolay tarifini sizler için derledik evdeki malzemelerle birkaç dakikada yapacağımız acukayı uzun bir süre saklayabilirsiniz. İşte salçalı kahvaltılık kolay acuka tarifi...

Acuka hangi salçadan yapılır? Son 10 yıldır kahvaltılarımızı süsleyen acukanın kolay tarifini sizler için derledik evdeki malzemelerle birkaç dakikada yapacağımız acukayı uzun bir süre saklayabilirsiniz. İşte salçalı kahvaltılık kolay acuka tarifi...

Acuka hangi salçadan yapılır?

Dilerseniz biber ve domates salçasının miktarını kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı galeta unu

6 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Öncelikle yağ ve salçaları bir kaba alıp karıştırın. Salçanın erimesini ve homojen bir kıvam almasını sağlayın. Daha sonra tüm malzemeleri ekleyip yine karıştırın.

Cam kavanozlar içerisine, eşit bir şekilde dağıtın. Üzerini bastırarak kavanoza koyun, aralarında boşluk bırakmamaya çalışın. Aksi halde küflenme yapabilir.

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