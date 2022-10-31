Polis promosyonları hesaplara ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemeleri

Polis promosyonları hesaplara ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Milyonlarca personeli ilgilendiren promosyonlar için imzalanan protokolde, güncelleme yapıldı. Peki ama polisler için promosyon ödemeleri hangi ayda gerçekleştirilecek? İşte güncel EGM promosyon ödemeleri...

Polis promosyonları hesaplara ne zaman yatacak? EGM promosyon ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Milyonlarca personeli ilgilendiren promosyonlar için imzalanan protokolde, güncelleme yapıldı. Peki ama polisler için promosyon ödemeleri hangi ayda gerçekleştirilecek? İşte güncel EGM promosyon ödemeleri...

Polis promosyonları hesaplara ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank ile promosyon anlaşması tekrar masaya yatırıldı. Daha önce 300 TL olarak belirlenen promosyonda zamma gidildi.

Emniyet Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 18 Mart'ta Vakıfbank ile 5 yıllık maaş promosyon protokolü imzalandı. Söz konusu protokolle tüm personel promosyondan yararlanacak.

Revize edilen güncel protokol

Söz konusu protokolün revize edildiği açıklandı ve; "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verildi.

EGM promosyon ödemeleri

Söz konusu yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecek fakat ödemelerin personel hesabına ne zaman yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.