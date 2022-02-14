Ahmet Hakan'a göre 'Altılı Masa'nın şansı var mı?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan’ın bugünkü ’’Altılı masanın şansı var mı? ‘’ başlıklı yazısında, Eğer... Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var' dedi.