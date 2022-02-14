Ahmet Hakan'a göre 'Altılı Masa'nın şansı var mı?

Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan, “Altılı masanın şansı var mı?" başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan’ın bugünkü ’’Altılı masanın şansı var mı? ‘’ başlıklı yazısında, Eğer... Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa... Evet, var' dedi.
Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan, “Altılı masanın şansı var mı?" başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
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Eğer...
Pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa...
Evet, var.
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Eğer...
Pahalılık önlenirse, enflasyon düşerse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunursa...
Hayır, yok.
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