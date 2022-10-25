Tulumbanın sert olması için ne yapılması gerekir? Sert ve çıtır tulumbanın püf noktaları

Tulumbanın sert olması için ne yapılması gerekir? Evde tulumba yapmak oldukça basit. Fakat evde yapılan tulumbalar neden dışarıdakiler gibi çıtır olmuyor? Tulumbanın sert ve çıtır olması için şerbeti ve hamuru nasıl olmalı? İşte Sert ve çıtır tulumbanın püf noktaları.

Tulumbanın sert olması için ne yapılması gerekir? Evde tulumba yapmak oldukça basit. Fakat evde yapılan tulumbalar neden dışarıdakiler gibi çıtır olmuyor? Tulumbanın sert ve çıtır olması için şerbeti ve hamuru nasıl olmalı? İşte Sert ve çıtır tulumbanın püf noktaları.

Tulumbanın sert olması için ne yapılması gerekir?

Tulumba tatlısının sert ve çıtır olması için; soğuk yağa atılıp kızartılması ve yoğun kıvamlı soğuk şerbete konması gerekir.

Şerbet duru ve suyu çok olduğunda, kızartılmış olan tulumbalar ne kadar sert olursa olsun, suyu çok çabuk içerisine alacağı için yine yumuşama yapacaktır. Dolayısıyla şerbetin yoğun olması çıtırtının artmasına neden olur.

Sert ve çıtır tulumbanın püf noktaları

Tulumbanın püf noktası; soğuk yağ, her seferinde soğutulan şerbet ve hamuruna konan sirkedir. Yukarıda yer alan tulumba tatlısı tarifi ile bütün püf noktalara erişebilirsiniz.