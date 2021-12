Sean Connery tam olarak kimdir? Hangi film ve yapımlarda rol almıştır? Hala yaşamakta mıdır?

Son zamanlarda özellikle korona virüs salgınının 2019'un son aylarına doğru hayatımıza girmesi ile birlikte pek çok alışkanlığımızı değiştirmiş durumadır. İnsanlar uzun süreler boyunca dışarıya çıkamamış, insanlar ile sosyalleşememiş ve günlerce evlerinde karantina dönemleri geçirmiştir. Bu süreç ile baş etmenin en iyi yollarından biri olarak da internetten film ve dizi izlemişlerdir. Bu nedenle artık insanlar filmlere karşı daha meraklı ve istekli durumdalar. Birçok film ve diziye gösterilen rağbet artmış durumda. İnsanlar uzun ve sıkıcı karantina günlerini daha rahat ve eğlenceli geçirmek için zamanının çoğunu film izleyerek geçirmekte. En çok izlenen türler arasında ise aksiyon filmleri yer almaktadır.

Normal hayatın sıradanlığından ve sıkıcılığından bunalan insanlar hayatı daha da eğlenceli hale getirmek için aksiyon filmlerini izlemekte bu sayede az da olsa adrenalini hissedebilmektedir. Aksiyon ve macera filmleri de denilince akıllara direkt olarak bu türün ilk örneklerinden sayılabilecek James Bond filmleri gelmektedir. Dünya üzerinde milyonlarca sinema sever tarafından beğenilerek izlenen ve rekorlar kıran filmlerinde hiç kuşkusuz ki 007 James Bond karakterine hayat veren oyuncuların etkileri de çok büyüktür. Bu oyunculardan ilki ve belki de en önemlisi ise Thomas Sean Connery'dir. Peki Sean Connery tam olarak kimdir? Hangi film ve yapımlarda rol almıştır? Hala yaşamakta mıdır?

Thomas Sean Connery kimdir?

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 tarihinde İskoçya'nın Edinburg şehrinde dünyaya gelmiştir. İskoç asıllı dünyaca ünlü oyuncu ve yapımcıdır. İngiliz gizli ajan James Bond'u sinemada canlandıran ilk oyuncu olmasından ötürü ünü kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. 1962-1983 yılları arasında yedi James Bond filminde başrol olarak rol almıştır. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri ise en çok bilinen filmleridir. Çocuğu Jason Connery de babası gibi oyuncudur. Connery, 1950 yılında katılmış olduğu "Bay Kainat" adlı yarışmada üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı sırasıyla 1962 yapımı Dr. No, 1963 yapımı Rusya'dan Sevgilerle, 1964 yapımı Altın Parmak, 1965 yapımı Yıldırım Harekatı, 1967 yılında çekilen İnsan İki Kere Yaşar ve 1971 yapımı Ölümsüz Elmaslar filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca Dokunulmazlar filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı"nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın Amman'daki terör saldırısında ölmesi sonucu film çekimleri gerçekleşmemiştir. Tüm bu ödüllü filmlerin yanında birçok dizi ve filmde de rol almış ve dünya sinemasında unutulmaz bir yer kaplamıştır

Ölümü nasıl olmuştur?

Thomas 31 Ekim 2020 tarihinde Bahamalar'ın başkenti olan Nassau şehrindeki evinde ölü bulunmuştur. Ölüme uykuda yakalanan ünlü oyuncunun son yıllarda demans yani bunama ile ilgili hastalıklarının olduğu bilinse de kesin ölüm nedeni zatürre, kalp yetmezliği ve yaşlılıktan dolayı öldüğü bilinmektedir. Ölümünden sonra dünyaca ünlü birçok yazar, oyuncu ve sinema sever taziye mesajları yayınlamıştır.

Sean Connery'in ünlü film ve dizileri nelerdir?

Dr. No

Altın Parmak

Rusyadan Sevgilerle

Yıldırım Harekatı

İnsan gibi yaşa

Kaya

İndiana Jones

Ölümsüz Elmaslar

İnsan iki kere yaşar

Kızıl Ekim

Yaşamak için öldür

Taş tanrı zardoz

Muhteşem kahramanlar

Forrester'ı Bulmak

Kurda Tuzak

Aldığı ödüller nelerdir?Ödülleri

Bafta

• Best Actor, The Name of the Rose, 1986

• Academy Fellowship, Lifetime Achievement, 1998

Akademi Ödülleri

• Best Supporting Actor, The Untouchables, 1989

Altın Küre Ödülleri

• Best Supporting Actor - Motion Picture, The Untouchables,1988

• Cecil B. DeMille Award, Lifetime Achievement, 1996

• AFI Life Achievement Award, Lifetime Achievement, 2006

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.