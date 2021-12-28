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Niğde'de ele geçirildi! Tam 747 adet

Niğde'de bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2021-12-28 00:59:31
Niğde'de ele geçirildi! Tam 747 adet

Türk Telekom

Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan satılması ve kullanılması yasak 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi. Silah ve aletleri internet üzerinden satmaya çalıştığı öne sürülen S.E gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapımı ve satışı yasak olan silah, bıçak, kama, kılıç, muşta gibi aletlerin sosyal medya ve internet üzerinden satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, bu kapsamda, sosyal medya üzerinden söz konusu yasa dışı materyallerin satışını yaptığı tespit edilen S.E'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

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Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 116 av tüfeği fişeği, 139 kurusıkı tabanca fişeği, 117 muşta, 13 biber gazı, 4 metal kelepçe, 6 teleskopik jop, 7 elektroşok cihazı, 2 kılıç, 5 balta, 2 ustura, 317 değişik ebat ve özelliklerde bıçak ele geçirildi.

S.E, gözaltına alındı. DHA, AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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