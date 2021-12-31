Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye sunuldu. TBMM'den geçmesi ile yasalaşacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği öğretmenler tarafından merak edilmeye başlandı. Öğretmenlerin özlük haklarını ve maaşlarını da artıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 maddeden oluşuyor. İşte 1 milyon öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 24 Kasım'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun müjdesini vermişti. Erdoğan son açıklamasını ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Erdoğan açıklamasında “Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı. 12 maddeden oluştuğu öğrenilen Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Başkanlıoğına sunuldu ve kanun kısa sürede TBMM'den geçmesi bekleniyor. 1 milyon öğretmen de kanunun içeriğini ve maddelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin mesleki tanımları netlik kazanacak. Kendi mesleklerine göre bir kanuna kavuşacak olan öğretmenlerin özlük hakları da yeniden düzenlenecek. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği;

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

8- Mecburi hizmet yükümlülüğü (3+1) devam edecek. Bakan Özer, "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir?

Öğretmenler kendi meslekleri adına yeni bir kanuna kavuşacak. Bu kanun hukukçular, doktorlar ve polisler için vardı. Ancak öğretmenler için yoktu. Üzerinde çalışılan Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet TBMM'ye sunuldu. Bu kanun ile öğretmenlerin meslek tanımları yapılacak ve özlük hakları iyileştirilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair flaş açıklamada bulundu. Ünal açıklamasında şunları söyledi: Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak. Kanun 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulaması devreye giriyor

AK Parti'li Ünal, düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylara destek olacaklarını dile getirerek, öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerden, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara "uzman öğretmenlik" unvanı verileceğini kaydetti. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için teşvik oluşturacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.