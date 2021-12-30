Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri nedir? MEB bünyesinde görevli 1 milyon öğretmeni akından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu.' dedi. Bu açıklamanın ardından öğretmenler de Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğini araştırmaya başladı. Peki yeni kanunla öğretmenlere ne haklar verilecek? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları...

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenler hangi hakları verecek? sorusu yüz bbinlerce öğretmen tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin ilk müjdeyi 24 Kasım'da vermişti. Daha sonra 20. Milli Eğitim Şurası'nda kanunun detaylarından bahseden Erdoğan yüz binlerce öğretmeni sevindirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu." dedi. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) hakkında detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenleri sevindiren bir açıklama daha geldi. Sosyal medyadan müjdeyi veren Erdoğan şunları söyledi: "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." Bu açıklamayla birlikte binlerce öğretmen Öğretenlik Meslek Kanunu'nun içeriğini araştırmaya başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri nedir?

Cumhrubaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklama ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair ilk detayları vermişti. Kanunun ne dikkkat çeken tarflarından biri de uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının devreye alınacak olması. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar."

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

8- Mecburi hizmet yükümlülüğü (3+1) devam edecek. Bakan Özer, "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.