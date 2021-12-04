Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? 1 milyondan fazla öğretmenin yıllardır beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet geliyor. Öğretmenlik ceplerine girecek paradan özlük haklarına kadar pek alanda avantajlar sunan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinde neler olduğu ise merak ediliyor. Peki Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman Meclis'ten geçecek? Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkacak? Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasını da içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detaylar haberimizde olacak...

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? 1 milyondan fazla öğretmenin yıllardır beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet geliyor. Öğretmenlik ceplerine girecek paradan özlük haklarına kadar pek alanda avantajlar sunan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinde neler olduğu ise merak ediliyor. Peki Öğretmen Meslek Kanunu ne zaman Meclis'ten geçecek? Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkacak? Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasını da içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detaylar haberimizde olacak...

Milyonlarca Öğretmen geçitğimizz hafta Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile sevinmişti. Erdoğan Öğretmenler Günü münasebetiyle 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmalarının tamamlandığını müjdelemişti. Öğretmenleri heyecanlandıran bu açıklamadan sonra Erdoğan bu kez de 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını paylaştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin şunları söyledi: "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda Kanunun detaylarını paaylaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlkerin özlük hakları güçlendirilecek. Öğretmenlere kariyer yapma iimkanı sağlanacak. Öğretmenlik mesleğinin tanımları yapılmış olacak. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğine dair detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

3+1 Mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Bakan Özer, "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.