Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Erdoğan öğretmenlere peş peşe müjdeler sıralamış ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinden bahsetmişti. Erdoğan açıklamasında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının da hayata geçeceğini açıklamıştı. 1 milyona yakın öğretmen bu açıklamaların ardından Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Erdoğan öğretmenlere peş peşe müjdeler sıralamış ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinden bahsetmişti. Erdoğan açıklamasında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının da hayata geçeceğini açıklamıştı. 1 milyona yakın öğretmen bu açıklamaların ardından Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğretmeni sevindiren açıklamaları yapmıştı. İlk olarak Erdoğan Öğretmenler Günü münasebetiyle 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun müjdesini vermişti. Daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detayları paylaşmıştı. Öğretmenleri heyecanlandıran açıkalamardan sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin şunları söyledi: "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum."

Öğretmenlik Meslek Yasası ne zaman çıkacak?

Bakan Özer, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde öğretmenleri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Özer özetle şunları dedi: "Öğretmenlik meslek kanunu sayesinde, öğretmenlik artık bir "kariyer mesleği" olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları nedeniyle öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelimleri de önemli oranda artacaktır. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecektir."

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavları için öncelikke kanunun çıkması bekleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki aylarda TBMM'ye gelmesi bnekleniyor.

Kimler uzman öğretmen olur?

Öğretmenlik mesleğini yapan ve 10 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Erdoğan açıkalamasında "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.