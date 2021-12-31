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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Camdaki Kız 26. bölüm full izle | Camdaki Kız 26. bölüm tek parça

Camdaki Kız 26. bölüm full izle | Camdaki Kız 26. bölüm tek parça

Camdaki Kız 26. bölüm full izlemek için araştırmalar yapılıyor. Sedat'ın yeniden Cana'yla görüşüp görüşmediğini öğrenmeye çalışan Feride'nin çarpıcı sözleri 26. bölümde en dikkat çekici olay oldu. Peki ama Camdaki Kız 26. bölümde neler oldu? Özeti ve fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen Camdaki Kız 26. bölüm tek parça...

57 Dakika Önce
2021-12-31 11:49:30
Camdaki Kız 26. bölüm full izle | Camdaki Kız 26. bölüm tek parça

Camdaki Kız 26. bölüm full izlemek için araştırmalar yapılıyor. Sedat'ın yeniden Cana'yla görüşüp görüşmediğini öğrenmeye çalışan Feride'nin çarpıcı sözleri 26. bölümde en dikkat çekici olay oldu. Peki ama Camdaki Kız 26. bölümde neler oldu? Özeti ve fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen Camdaki Kız 26. bölüm tek parça...

Camdaki Kız 26. bölüm full izle

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

Camdaki Kız 26. bölüm full izlemek için tıklayınız...

Camdaki Kız dizisinin 27. bölüm fragmannı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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