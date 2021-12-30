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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak? Bakanlık bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması ile sevindi. Erdoğan yaptığı açıklamada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne zaman uygulanacağını açıkladı.

19 Dakika Önce
2021-12-30 12:52:18
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak? sorusu şu sıralar pek çok öğertmen tarafından soruluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamadan sonra binlerce öğretmen Öğretmenlik Meslek Kanunu 2022'de uygulanmayacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım'da yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin ilk müjdeyi vermişti. Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada şunları demişti: "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak, bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla, mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin son açıklama geldi ve öğretmenler sevindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Öğretmenler de kanunun ne zaman uygulanacağını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini merak edip araştırmaya başldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair flaş açıklamada bulundu. Ünal açıklamasında şunları söyledi: Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak. Kanun 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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