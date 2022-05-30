Lisede ortalaması 50'nin üstünde ve altında olanlar sınıfta kalır mı? Lisede ortalama 50 olan 4 zayıfla sınıfta kalır mı? Ortalamam 50'den yüksek 5 zayıfla sınıfta kalır mıyım? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna doğru gelindikçe pek çok öğrenci ve veli sınıf geçme koşullarını araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; yıl sonunda ortalaması yüzde 50'nin üzerinde olanlar doğrudan sınıf geçer. Ortalama notu 50'den fazla olanlar kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmaz.

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze yapılan eğitimlere katıldı. Devam zorunluluğu olan eğitim yılının sonuna gelindi. Öğrenciler ve aileleri karnelerin alınmasına sayılı günler kala ortalama ve zayıf ders hesabı yapmaya başladı. Lisede ortalaması 50'nin üstünde ve altında olanlar sınıfta kalır mı? Lisede ortalama 50 olan 4 zayıfla sınıfta kalır mı? Ortalamam 50'den yüksek 5 zayıfla sınıfta kalır mıyım? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Lisede ortalaması 50'nin üstünde ve altında olanlar sınıfta kalır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Yıl sonu ortalaması 50'nin üstünde olan öğrenciler kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmazlar. Zayıf oldukları derslerden sorumlu olarak sınıf geçerler.

Lisede ortalama 50 olan 4 zayıfla sınıfta kalır mı?

Lise 9,10, 11 ve 12. sınıfların yıl sonunda ortalaması 50'nin üzerinde olan öğrenciler 4 zayıfı olsa bile sınıfı geçerler.

Ortalaması yüzde 50'nin altında olanlar sınıfta kalır mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla dersi yani 4 dersiz zayıf ise doğrudan sınıf tekrarı yaparlar. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.

Diploma puanı nasıl hesaplanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?

Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.