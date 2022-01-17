Sınıfta kalma şartları | Kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede 3, 4, 5, 6 zayıfla sınıfta kalınır mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler sınıfta kalma şartlarının nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Dönemi iyi geçiremeyen ve karnesinde zayıf olan öğrenciler dönem arasında derslerine çalışarak zayıf olan derslerini güçlendirmek istiyor. Birinci dönem sonunda karnesinde 3'ten fazla zayıf olan öğrenciler de sınıf tekrarı yapma olasılıklarını hesaplamaya başladı.

Sınıfta kalma şartları | Kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede 3, 4, 5, 6 zayıfla sınıfta kalınır mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler sınıfta kalma şartlarının nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Dönemi iyi geçiremeyen ve karnesinde zayıf olan öğrenciler dönem arasında derslerine çalışarak zayıf olan derslerini güçlendirmek istiyor. Birinci dönem sonunda karnesinde 3'ten fazla zayıf olan öğrenciler de sınıf tekrarı yapma olasılıklarını hesaplamaya başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler okullarına 7 Şubat pazartesi günü dönecek. Okulların kapanmasına sayılı günler kala pek çok öğrenci ve veli sınıfta kalma şartlarını ve kaç zayıfla sınıf geçileceğini araştırmaya başladı. İşte

Sınıfta kalma şartları

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Kaç zayıfla sınıfta kalınır?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Hangi sınıflarda sınıfta kalma var?

İlk okullar hariç tüm sınıflarda ve sınıfta kalma uygulaması var. Yüze eğitimlerin bşlamasıyla haftanın 5 günü okula gidilecek. Okullarda devam zorunluluğu uygulanıyor. 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı. 2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Sınıfta kalma nedir?

Yıl sonu başarı puanını yakalayamayan ve devamsızlık sınırını aşanlar sınıf tekrarı yapar. .