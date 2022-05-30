Berna Laçin'den tepki çeken paylaşım

Oyuncu Berna Laçin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, AK Parti’den başörtülü kadınların milletvekili seçilse bile TBMM’den kovulduklarını hatırlattığı sözlerini çarpıtarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Berna Laçin'in “Seçme Hakkı! Oy vermedi mi kapalı kadınlar? Siz Arabistan’dan mı yazıyorsunuz ya” sözleri de tepki çekti.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarının başlığını alıntılayıp tweet atan oyuncu Berna Laçin “Dememiştir! Mümkün değil dememiştir! İmkân yok dememiştir! Dememiştiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrr!” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'in takipçileri ise bu çarpıtmaya “Başörtülü kadınları insandan saymıyordunuz sözde özgürlükçüydünüz özgürlük sadece kendinize kapalı anneler asker ocaklarına alınmadı, devlet kurumlarında kapalı kadınlar giremedi bu ülkede. Ondan bahsetmiş sayın bakan” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Berna Laçin'in “Seçme Hakkı! Oy vermedi mi kapalı kadınlar? Siz Arabistan'dan mı yazıyorsunuz ya” sözleri de tepki çekti.

BOZDAĞ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın Meclis'ten çıkartıldığını hatırlatarak, “Bugün her görevde, kamu hizmetinde hem başı açık kadınlarımız hem de başı örtülü kadınlarımız çalışmaktadır. Bu büyük bir reform, bir devrimdir. Biz sadece yasaları değiştirmedik. Adımları atmadık. Korkuları da yendik bu açıdan. Siyaset yapma konusunda kadınlarımızın milletvekili seçilmesi, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi seçilmesi hakkı bazılarının var, bazılarının yoktu. Merve Kavakçı hanımefendi 1999 yılında milletvekili seçilmiş, Meclis'e girmiş, yemin için kürsüye geldiğinde merhum Başbakanımız Bülent Ecevit 'Burası devlete meydan okunacak yer değildir' demiş, 'Bu kadına haddini bildirin' diye orada kükremişti. Merve Hanım yemin edemedi. Çocukları okulda lince uğradı, sokakta gezemedi, haksız yere vatandaşlığı elinden alındı. Türkiye'de duramadı. Şimdi başörtülü vekillerimiz var mı? Belediye başkanı, bakan, bakan yardımcıları her kademede var mı? Var. Kadınlarımızın başı açık, başı örtülü hepsinin eşit siyaset yapma hakkını hayata geçiren, seçilme hakkını tam anlamıyla hayata geçiren ve bu anlamda büyük bir insan hakları reformuna imza atan iktidar AK Parti iktidarı, lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bu noktalarda Türkiye'de en büyük reformlara imza atan tek hükümet var, emin olun Atatürk'ten sonra AK Parti hükümetidir. Tek lider var, Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu. .