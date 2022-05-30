Lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede sınıfta kalma var mı? Lisede 3 zayıfı olan sınıf tekrarı mı yapar? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta kaç birle sınıfta kalınır?2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru gelinirken öğrenciler dönem sonu hesaplarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle eğitimler online olarak yapılmış ve sınıfta kalma kuralı uygulanmamıştı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla lisede sınıfta kalma uygulaması bu sene yeniden uygulanacak. Peki kaç zayıfı olan sınıfta kalır, kaç zayıfı olan sorumlu olarak sınıfı geçer?

Lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede sınıfta kalma var mı? Lisede 3 zayıfı olan sınıf tekrarı mı yapar? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta kaç birle sınıfta kalınır?2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru gelinirken öğrenciler dönem sonu hesaplarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle eğitimler online olarak yapılmış ve sınıfta kalma kuralı uygulanmamıştı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla lisede sınıfta kalma uygulaması bu sene yeniden uygulanacak. Peki kaç zayıfı olan sınıfta kalır, kaç zayıfı olan sorumlu olarak sınıfı geçer?

2021-2022 eğitim öğretim yılı Eyülü ayında tüm kademerlerde yüz yüze olacak çekilde başladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler bu sene kesintisiz olarak devam etti. 2021-2022 eğitim yılının sonlarına doğru gelinirken öğrenciler ve veliler yıl sonu hesabı yapmaya başladı. Ders notları yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Karneleri almaya sayılı günler kala öğrenciler kaç zayıflarının olduğunu ve bu zayıflarla sınıfı geçip geçemeyeceklerini araştırmaya başladı.

Bu sene lisede sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitimler yüz yüze olacak şekilde yapıldı. Tüm sınıflar açıldı ve kesintisiz olarak yüz yüze eğitim tamamlandı. Geçtiğimiz senelerde salgın nedeniyle eğitimler uzaktan yapılmasına karar verilmişti ve sınıfta kalmanın uygulanmayacağı açıklanmıştı. Ancak 2021-2022 senesinde sınıfta kalma liselerde uygulanmaya devam edecek.

Lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır?

Lisede karne heyecanı başlarken öğrenciler kaç zayıflarının olduğunun hesabını yapmaya başladı. Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.

Lisede 3 zayıfı olan sınıf tekrarı mı yapar?

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 3 zayıfı olan sorumlu olarak sınıfı geçer. 3 dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.

Lisede kaç tane 1 olursa sınıfta kalınır?

Lisede sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Hangi şartlarda sınıf tekrarı yapılır?

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Lisede Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda devam zorunluluğu vardır. Liselerde mazeretsiz şekilde devamsızlık sınırını aşanlara sınıfta kalma uygulaması olacak.