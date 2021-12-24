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TIMETURK / GENEL / Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı?

Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı?

Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı? Ortaokuldan sonra başlanan lise hayatı bazı öğrenciler için zorlu olabiliyor. Liseye adaptasyon ve lise derslerinin bir miktar ağır olması nedeniyle bazı öğrenciler lisede derslerinden başarısız olabilir. Lisede değişik dönemlerde toplam 6 zayıfı olan bir öğrenci sınıf tekrarı yapar mı? Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır? Lisede 7 ders zayıf olursa sınıf tekrarı mı yapılır?

2 Saat Önce
2021-12-24 15:40:20
Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı?

Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı? Ortaokuldan sonra başlanan lise hayatı bazı öğrenciler için zorlu olabiliyor. Liseye adaptasyon ve lise derslerinin bir miktar ağır olması nedeniyle bazı öğrenciler lisede derslerinden başarısız olabilir. Lisede değişik dönemlerde toplam 6 zayıfı olan bir öğrenci sınıf tekrarı yapar mı? Lisede kaç zayıf olursa sınıfta kalınır? Lisede 7 ders zayıf olursa sınıf tekrarı mı yapılır?

Yüz yüze eğitimlerin yeniden başlamasıyla milyonlarca öğrenci okullarına geri döndü. Eğitimlerine okullarında devam eden öğrenciler sınıfta kalmanın devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. MEB'den yapılan açıklamada lisede sınıf tekrarı uygulamasının devam ettiği açıklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimlerde sınıf tekrarı kaldırılmıştı. Yeni dönemde sınıf tekrarı lisede olacak.

Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı?

Lisede ortalamanız tutuyorsa her dönemde zayıf dersiniz olabilir. Ancak zayıf ders sayısının da bir sınırı var. Lisede sınıf tekrarı için 7 zayıf ders gerekiyor. Mesela 9.sınıfta 3 zayıfla geçen bir öğrenci, 10.sınıfta da 3 zayıfla geçerse önündeki dönemde zayıf derslerini vermeden 1 dersten daha kalırsa sınıf tekrarı yapar.

Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı?

Lisede dönem ortalaması aşılırsa 3 zayıfla sınıfı geçebilir. Toplamda 7 dersi zayıf olan bir öğrenci sınıf tekrarı yapar.

Lise baraj dersleri hangileri?

9. sınıf baraj dersi: Dil ve anlatım.
10. sınıf baraj dersi: Dil ve anlatım.
11. sınıf baraj dersi: Dil ve anlatım.
12. sınıf baraj dersi Dil ve anlatım.

Liselerde not aralığı

0-49,99 Geçmez
50-4,99 Geçer
55-69,99 Orta
70-84,99 İyi
85-100 Çok İyi

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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