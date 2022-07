KPSS'ye uçlu kalemle girilir mi? KPSS'ye kalem silgi ile girilir mi? KPSS'de kalem silgi veriliyor mu? 2022 KPSS sınavları 31 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ile başlayacak. KPSS sınavlarında adaylar hayallerindeki alanlara atanabilmek için ter dökecek. KPSS sınavına girerken adaylara yanlarında bulunması gereken araç gereç uyarısı da yapıldı. Adaylar KPSS sınavına uçlu kalemle girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki KPSS sınavında kalem ve silgi ile girilir mi?

KPSS'ye uçlu kalemle girilir mi? KPSS'ye kalem silgi ile girilir mi? KPSS'de kalem silgi veriliyor mu? 2022 KPSS sınavları 31 Temmuz Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ile başlayacak. KPSS sınavlarında adaylar hayallerindeki alanlara atanabilmek için ter dökecek. KPSS sınavına girerken adaylara yanlarında bulunması gereken araç gereç uyarısı da yapıldı. Adaylar KPSS sınavına uçlu kalemle girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki KPSS sınavında kalem ve silgi ile girilir mi?

KPSS sınavına girecek adaylar yanlarında hangi eşyayı getireceklerini merak ediyor. Sınavlarda uçlu kalem kullanmaya alışanlar özellikle paragraf sorularında kurşun kalem yerine uçlu kalemi tercih ediyor. KPSS sınavında yanında kalem ve silgi getirenler bunların içeri alınıp alınmayacağını araştırıyor.

KPSS'ye kol saati ile girilir mi?

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla KPSS sınavına girişler yasak.

KPSS'de kalem silgi veriliyor mu?

2022 KPSS sınavında adaylara kalem ve silgi ÖSYM tarafından temin edielcek. Sınav salonlarında adaylara kalem, kalem traş ve silgi verilecek.

KPSS'ye kalem silgi ile girilir mi?

KPSS sınavına kalem ve silgi ile girilmesi yasaktır. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KPSS sınavında hangi araç gereçler yasak?

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, kutu/şişe içerisinde ilaçla KPSS sınavına girişler yasaktır.